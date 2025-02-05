Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4B Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1. Tư vấn cho Ban giám đốc

- Lựa chọn kênh tuyển dụng, gói tuyển dụng phù hợp với từng vị trí và ngân sách của công ty.

- Hình thức tuyển dụng phù hợp với từng vị trí

- Số lượng nhân sự phù hợp với khối lượng công việc

- Hạch toán lương thưởng vào chi phí hợp lý của công ty

- Kê khai bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự mới tuyển dụng

- Lên mô tả công việc cho vị trí cần tuyển mới (nếu chưa có)

2. Tuyển dụng

- Phối hợp với trưởng bộ phận về yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban

- Quản lý tài khoản tuyển dụng của công ty ở các kênh có phí và miễn phí

- Đăng tuyển trên các website, nhóm Facebook phù hợp, trả lời ứng viên tại Facebook của công ty hoặc qua email.

- Sàng lọc hồ sơ, CV nhận được, gửi tới bộ phận yêu cầu tuyển dụng.

- Gửi thư mời phỏng vấn ứng viên được lựa chọn, liên hệ ứng viên đảm bảo ứng viên tới phỏng vấn đúng giờ.

- Lên bài test ứng viên về các kỹ năng, thái độ ứng viên cần có (trừ kỹ năng chuyên môn)

- Phối hợp với trưởng bộ phận đánh giá kết quả test ứng viên

3. Tiếp nhận ứng viên

- Soạn thư mời thử việc gửi ứng viên được lựa chọn với thời gian bắt đầu, thời gian thử việc thống

nhất với trưởng bộ phận. Nhận phản hồi của ứng viên và thông báo trưởng bộ phận chuẩn bị tiếp nhận ứng viên.

- Phối hợp với trưởng bộ phận đánh giá ứng viên sau thời gian thử việc có đạt/không đạt yêu cầu để có quyết định tiếp tục tuyển dụng hay dừng tuyển dụng.

- Soạn hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động cho ứng viên.

- Khai báo mã số thuế TNCN, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ứng viên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá;

- Kỹ năng đào tạo nội bộ;

- Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống;

- Tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng (Word/Excel/Powerpoint...) và các công cụ làm việc từ xa như Zoom, Zalo, Facebook, Email, Calendar, Google Meet.

3. Phẩm chất:

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc

- Có tinh thần cầu tiến học hỏi, tư duy tích cực

- Có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 12 triệu đồng

- Lương thưởng xứng đáng với hiệu quả công việc, năng lực.

- Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

- BGĐ cam kết tạo điều kiện học tập, phát triển bản thân và thăng tiến.

- Thời gian làm việc: 8h00- 17h từ thứ 2- thứ 6; thứ 7 làm việc từ 8h00 – 12h00.

- Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN).

- Xem xét tăng lương 1 năm/2 lần.

- Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội..

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín.

- Văn hóa làm việc trong môi trường khuyến khích học tập rèn luyện; đồng nghiệp năng động trẻ trung, vui vẻ thân thiện.

- Văn hoá công ty lấy cân bằng, hạnh phúc là gốc Khuyến khích các thành viên trong công ty sáng tạo các ý tưởng giúp dự án, công ty phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin