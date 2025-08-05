Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt Kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nhân sự theo quy trình tuyển dụng.

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty và của đối tác từ trưởng bộ phận, lập kế hoạch tuyển dụng, thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

- Thực hiện quy trình tuyển dụng: Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển qua điện thoại, xếp lịch phỏng vấn với phòng ban chuyên môn, tham gia phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn...

2. Tổ chức tiếp nhận và đào tạo nhân sự mới và Quản lý và tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch; đánh giá kết quả sau đào tạo.

3. Thực hiện các công tác chuyển đổi từ Nhân viên thử việc sang Nhân viên chính thức

4. Tiếp nhận và xử lý các đầu mục công việc phối hợp liên bộ phận trong phạm vi nhiệm vụ

5. Đối ngoại liên bộ phận và bên ngoài công ty trong phạm vị nhiệm vụ chính.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 5 năm

Kỹ năng:

Tư duy hệ thống;

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, điều phối công việc và xử lý các vấn đề phát sinh;

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Khác:

Tuân thủ Quy trình, quy định và cam kết tiến độ triển khai công việc theo kế hoạch

Chủ động, nhiệt huyết và tận tâm trong công việc

Lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho đội ngũ

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

1.THU NHẬP: Thỏa thuận, lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn uống + Điện thoại

2.Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)

3. Khen thưởng hiệu suất làm việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);

- Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc

- Hưởng 12 ngày phép/năm

-Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

6. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

7. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến sáng thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin