Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 63, Tây Cao Tốc, Thôn Bầu, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Nghiên cứu, lên kế hoạch và tìm kiếm ứng viên

Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng

Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv.. ) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng

Xây dựng, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể

Đánh giá hồ sơ, tiến hành sắp xếp theo mức độ phù hợp vị trí công việc. Sau đó liên hệ và lên lịch phỏng vấn ứng viên

Đảm bảo quá trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên được thực hiện một cách mạch lạc, hiệu quả

- Hỗ trợ ứng viên trong quá trình phỏng vấn

Cung cấp thông tin và hướng dẫn quy trình tuyển dụng, các bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn.

Theo dõi sát sao tiến trình ứng viên để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, vấn đề ứng viên đang gặp phải

- Thực hiện các hoạt động tuyển dụng liên quan

Tham gia các sự kiện tuyển dụng, các buổi thuyết trình, hội thảo về tuyển dụng nhằm quảng bá thương hiệu tuyển dụng cho tổ chức để thu hút ứng viên

- Đào tạo công tác tuyển dụng cho nhân viên thuộc phòng ban

- Báo cáo tình hình tuyển dụng cho cấp trên

Tạo và cung cấp báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ tuyển dụng, số lượng ứng viên, cũng như các vấn đề liên quan để cho chiến lược cho phù hợp

- Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật, Kinh tế.

Dưới 35 tuổi

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Quản lý nhân sự

Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại..

Có kiến thức về quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng và lao động

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (ATS), Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LikedIn, v.vv.

Tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :10-12 triệu, (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng KQKD theo chính sách của Công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được đào tạo chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo thường xuyên.

Chế độ phúc lợi:

Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, quà cưới, quà mừng sinh con dành cho nhân viên, phụ cấp ăn nhẹ giữa buổi.

Thăm hỏi nhân viên và thanh viên gia đình trong các trường hợp không may mắn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV

