Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hiệu quả cho công ty

· Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, trang web tuyển dụng, và các sự kiện tuyển dụng

· Tiến hành phỏng vấn sơ bộ, đánh giá kỹ năng và phẩm chất của ứng viên

· Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và xây dựng bản mô tả công việc chi tiết

· Quản lý quy trình tuyển dụng từ đầu đến cuối, bao gồm lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị tài liệu và theo dõi tiến độ

· Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các ứng viên tiềm năng

· Phân tích và báo cáo các chỉ số tuyển dụng quan trọng để cải thiện quy trình

· Triển khai việc trao đổi về văn hóa doanh nghiệp, làm hồ sơ, hợp đồng lao động cho nhân sự mới

· Các công việc khác theo sự phân giao trực tiếp của Lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam/nữ, độ tuổi từ 20 - 35 tuổi;

· Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị văn phòng, quản trị nhân sự, luật, nội vụ, hành chính, văn thư;

· Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

· Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt;

· Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu;

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn);

· Chế độ ăn trưa tại Công ty;

· Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...theo kết quả kinh doanh;

· Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi cho người lao động...

· Tham gia bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin