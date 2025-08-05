Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Công tác Tuyển dụng

- Phối hợp với các phòng ban xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng kế hoạch tuyển dụng định kỳ và đột xuất.

- Soạn thảo JD, đăng tin, tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn sơ tuyển.

- Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, phát triển nguồn ứng viên tiềm năng từ các kênh: website tuyển dụng, mạng xã hội, hội chợ việc làm, trường đại học,...

- Đề xuất và thực hiện các chương trình xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

- Thực hiện báo cáo tuyển dụng tuần/tháng/quý.

2. Truyền thông nội bộ

- Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ: tổ chức sự kiện, tổ chức các hoạt động thể thao, gắn kết

- Quản trị và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ: website, fanpage, linkedln

- Ghi nhận và phản hồi các ý kiến, cảm nhận từ CBNV để xây dựng môi trường làm việc tích cực.

3. Hỗ trợ hành chính - nhân sự

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

-Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế và edit video cơ bản

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao.

- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo và cải tiến không ngừng.

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: > 15M/tháng. Lương cứng: 12M-18M/tháng

- Lương tháng 13 + thưởng performance theo kết quả kinh doanh năm của công ty

- Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch……). Mỗi dịp 1 triệu đồng

- Được đánh giá và xét tăng lương định kỳ và hiệu quả công việc.

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật

-Nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty.

- Được tham gia chế độ chăm sóc sức khoẻ 24/24 VIB sau thử việc.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

- Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.

- Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, cầu lông…..

- Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm…

Cơ hội phát triển

- Cơ hội phát triển với Career Path rõ ràng, mở rộng phạm vi công việc hướng tới vai trò phát triển tổ chức (OD), có cơ hội tham gia các dự án Nhân sự chuyên sâu như: Khung năng lực, Hoạch định nhân sự, Phát triển tài năng, Nhân sự kế cận,…

- Tham gia vai trò chính trong việc tư vấn, xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tiên

- Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm…

- Cơ hội thăng cấp rõ ràng, phát triển lên vị trí Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin