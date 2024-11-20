Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AMCAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Báo cáo trực tiếp cho supervisor tại Mỹ. Tất cả các nhiệm vụ dưới đây đều liên quan đến công việc tại một công ty Mỹ.

Xem xét hồ sơ vay và đảm bảo đầy đủ các tài liệu cần thiết.

Kiểm tra thông tin của người vay, bao gồm việc làm, thu nhập và lịch sử tín dụng.

Tính toán tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) và xác định khả năng vay.

Chuẩn bị hồ sơ vay để chuyển cho bộ phận thẩm định và gửi đến phòng ban liên quan.

Liên lạc với người vay, bên cho vay và các bên liên quan trong quy trình vay.

Phối hợp với các công ty ký quỹ (escrow) để đảm bảo hoàn thành giao dịch vay đúng thời hạn.

Duy trì hồ sơ chính xác về tất cả các giao dịch vay và cập nhật cơ sở dữ liệu khi cần thiết.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chú ý đến chi tiết và khả năng thực hiện các phép toán cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Thành thạo kỹ năng nhập liệu và sử dụng bàn phím số (10-key).

Kiến thức về hợp đồng vay, quy trình ký quỹ và các quy định về cho vay thế chấp là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cả bằng văn bản và lời nói.

Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc đúng hạn trong môi trường làm việc năng động.

Ứng viên cần thành thạo tiếng Trung (đọc, viết, nghe, nói). Kỹ năng tiếng Anh (đọc, viết) cũng cần có. Ưu tiên ứng viên có khả năng nghe và nói tiếng Anh tốt, nhưng không bắt buộc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AMCAN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc kết hợp (hybrid): kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa.

Mức lương khởi điểm cạnh tranh: Từ 20.000.000 VNĐ/tháng và các phúc lợi đầy đủ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong ngành dịch vụ tài chính.

Làm việc cùng một đội ngũ toàn cầu trong môi trường hợp tác, hỗ trợ, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong một công ty uy tín và năng động

Cơ hội làm việc trong một công ty quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AMCAN

