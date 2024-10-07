Tuyển Cơ Điện thu nhập 17 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Quản lý kế hoạch:

Phối hợp lập kế hoạch tiến độ tổng thể thực hiện dự án, công trình xây dựng mới và công trình bảo trì, sửa chữa trình cấp trên xem xét thống nhất (tập trung phần MEP).

Điều phối các bên liên quan để triển khai thực hiện xây dựng công trình đúng theo kế hoạch đặt ra từ giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn triển khai xây dựng và kiểm soát thực hiện dự án đến giai đoạn nghiệm thu đưa dự án vào vận hành và bảo trì bảo dưỡng công trình (tập trung phần MEP).

Công tác Thiết kế và Dự toán:

Lập đề bài yêu cầu thiết kế hệ thống MEP cho công trình theo định hướng của Công ty và tuân theo đúng quy hoạch và quy định hiện hành và làm việc với các đơn vị TVTK, TVTT kiểm soát hồ sơ thiết kế phần MEP để hoàn thiện hồ sơ thiết kế phục vụ công tác hoàn chỉnh pháp lý và triển khai xây dựng dự án.

Triển khai các bản vẽ thiết kế phục vụ công tác pháp lý (cập nhật, điều chỉnh) và phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa quy mô nhỏ.

Bóc khối lượng, lên dự toán phần cơ điện MEP cho công trình dự án mới và sửa chữa – bảo trì công trình hiện hữu.

Công tác giám sát thi công xây dựng:

Giám sát phân cơ điện (MEP) công trình của dự án mới và sửa chữa – bảo trì công trình hiện hữu đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí, ATLĐ đúng theo thiết kế, hợp đồng và quy định.

Phối hợp với đơn vị thi công phần xây dựng và các nhà thầu chuyên ngành khác để thi công hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đặt ra.

Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm soát các nhà thầu MEP thực hiện đầy đủ các công tác và cung cấp các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng cho công trình và làm hồ sơ hoàn công. Thực hiện công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế, BPTC, nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình đưa vào vận hành.

Phối hợp với các đơn vị TVTK, TVGS, nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đai học chuyên ngành Kỹ sư Cơ điện (M&E). Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm tổng quát về tất cả các hệ thống cơ điện (MEP); Có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc như thiết kế, bóc khối lượng, giám sát thi công các hệ thống MEP; Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành về hệ thống cơ điện và PCCC.

Có kỹ năng lên kế hoạch và quản lý công việc.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp.

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Làm việc đội nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCC Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá Công ty luôn muốn gắn bó lâu dài với nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phát huy khả năng cao nhất.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Chính sách lương, thưởng gắn liền với năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ dành cho Người lao động đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác: Bảo hiểm tai nạn 24/24; Khám sức khỏe định kỳ; Các chương trình, hoạt động ngoại khóa như Teambuilding, Hội thao hàng năm;...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCC

