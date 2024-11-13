Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc phát triển và cập nhật các chương trình đào tạo theo xu hướng mới nhất trong ngành mỹ thuật và thiết kế.
Dạy các môn học liên quan đến nghệ thuật và thiết kế, bao gồm nhưng không giới hạn các môn hội họa, vẽ tranh, điêu khắc, thiết kế đồ họa, và các kỹ năng sáng tạo khác.
Hướng dẫn nghiên cứu và dự án: Hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu, đồ án tốt nghiệp và các hoạt động sáng tạo.
Đánh giá tiến bộ của sinh viên và cung cấp phản hồi xây dựng để thúc đẩy sự phát triển học thuật và nghệ thuật.
Xây dựng các môn Nền tảng mỹ thuật: Anatomy - Giải phẫu học , Life drawing , Lịch sử nghệ thuật, Ánh sáng & Màu v.v.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường ĐH các ngành liên quan đến mỹ thuật, thiết kế hoặc các lĩnh vực tương đương.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí dạy học và hướng dẫn trong ngành mỹ thuật
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế
Năng lực sáng tạo và khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Sự cam kết với việc nghiên cứu và phát triển cá nhân.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ tết
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại SAMA.
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng
Ngoài ra Học viện có nhiều sự kiện và workshop về Nghệ thuật, Phim, và Game. Giảng viên/Trợ giảng có thể tham gia với tư cách khách mời/diễn giả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phân khu Mộc Lan, đường Mộc Lan 5, căn số 10 Vinhomes Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

