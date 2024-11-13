Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc phát triển và cập nhật các chương trình đào tạo theo xu hướng mới nhất trong ngành mỹ thuật và thiết kế.

Dạy các môn học liên quan đến nghệ thuật và thiết kế, bao gồm nhưng không giới hạn các môn hội họa, vẽ tranh, điêu khắc, thiết kế đồ họa, và các kỹ năng sáng tạo khác.

Hướng dẫn nghiên cứu và dự án: Hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu, đồ án tốt nghiệp và các hoạt động sáng tạo.

Đánh giá tiến bộ của sinh viên và cung cấp phản hồi xây dựng để thúc đẩy sự phát triển học thuật và nghệ thuật.

Xây dựng các môn Nền tảng mỹ thuật: Anatomy - Giải phẫu học , Life drawing , Lịch sử nghệ thuật, Ánh sáng & Màu v.v.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường ĐH các ngành liên quan đến mỹ thuật, thiết kế hoặc các lĩnh vực tương đương.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí dạy học và hướng dẫn trong ngành mỹ thuật

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế

Năng lực sáng tạo và khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Sự cam kết với việc nghiên cứu và phát triển cá nhân.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ tết

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại SAMA.

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng

Ngoài ra Học viện có nhiều sự kiện và workshop về Nghệ thuật, Phim, và Game. Giảng viên/Trợ giảng có thể tham gia với tư cách khách mời/diễn giả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HOẠT HÌNH QUỐC TẾ SCONNECT

