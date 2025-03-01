Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SBY AGENCY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SBY AGENCY
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KDC Phúc Đạt

- Hiệp Thành 3, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao, thu hút khách hàng.
Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết website, email marketing và các loại nội dung khác.
Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội).
Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (như thiết kế, bán hàng) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của chiến dịch marketing.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các blogger, influencer để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để cải thiện hiệu quả marketing nội dung.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt mạch lạc, sáng tạo và thu hút.
Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Insights, ...)
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva) là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Đam mê marketing và cập nhật xu hướng thị trường liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH SBY AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thủ Dầu Một - Bình Dương

