Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Viết content chuẩn SEO đa lĩnh vực

Nghiên cứu từ khóa

Nghiên cứu thị trường và đưa ra kế hoạch viết bài theo từng chủ đề khác nhau

Chăm sóc và đăng bài trên social

Đăng bài SEO trên WP hoặc nền tảng tương tự

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.

Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

Chủ động trong công việc, có trách nhiệm với công việc của cá nhân và tiến độ của tập thể

Siêng năng và tuân thủ quy định công ty

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER Thì Được Hưởng Những Gì

Hợp đồng lao động theo quy định

BHXH, BHYT

Lương từ 7.000.000 - 9.000.000

Thưởng sinh nhật

Tiệc trà chiều và tiệc tháng định kì do công ty chi trả

Được đào tạo chuyên môn về viết content chuẩn SEO và một số kĩ năng SEO Marketing khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

