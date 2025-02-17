Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Viết content chuẩn SEO đa lĩnh vực
Nghiên cứu từ khóa
Nghiên cứu thị trường và đưa ra kế hoạch viết bài theo từng chủ đề khác nhau
Chăm sóc và đăng bài trên social
Đăng bài SEO trên WP hoặc nền tảng tương tự
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm với công việc của cá nhân và tiến độ của tập thể
Siêng năng và tuân thủ quy định công ty
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm với công việc của cá nhân và tiến độ của tập thể
Siêng năng và tuân thủ quy định công ty
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER Thì Được Hưởng Những Gì
Hợp đồng lao động theo quy định
BHXH, BHYT
Lương từ 7.000.000 - 9.000.000
Thưởng sinh nhật
Tiệc trà chiều và tiệc tháng định kì do công ty chi trả
Được đào tạo chuyên môn về viết content chuẩn SEO và một số kĩ năng SEO Marketing khác
BHXH, BHYT
Lương từ 7.000.000 - 9.000.000
Thưởng sinh nhật
Tiệc trà chiều và tiệc tháng định kì do công ty chi trả
Được đào tạo chuyên môn về viết content chuẩn SEO và một số kĩ năng SEO Marketing khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI