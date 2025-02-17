Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Viết content chuẩn SEO đa lĩnh vực
Nghiên cứu từ khóa
Nghiên cứu thị trường và đưa ra kế hoạch viết bài theo từng chủ đề khác nhau
Chăm sóc và đăng bài trên social
Đăng bài SEO trên WP hoặc nền tảng tương tự

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm với công việc của cá nhân và tiến độ của tập thể
Siêng năng và tuân thủ quy định công ty

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER Thì Được Hưởng Những Gì

Hợp đồng lao động theo quy định
BHXH, BHYT
Lương từ 7.000.000 - 9.000.000
Thưởng sinh nhật
Tiệc trà chiều và tiệc tháng định kì do công ty chi trả
Được đào tạo chuyên môn về viết content chuẩn SEO và một số kĩ năng SEO Marketing khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Block B, tòa Jamona Heights, 210 bùi văn ba, phương tân thuận đông, quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

