Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 208A Xóm Chiếu, Phường 15 (NaH Makeup Academy), Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung phát triển kênh TikTok, FB
- Lên ý tưởng cùng team NaH Makeup để sản xuất, hỗ trợ kịch bản quay, dựng Video trên Tiktok song song với layout makeup
- Cập nhật các xu hướng, tìm hiểu cách thức hoạt động TikTok để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng mục tiêu
- Phối hợp cùng team thực hiện các công việc khác liên quan đến sáng tạo nội dung
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan đến mảng makeup là lợi thế
- Có khả năng sáng tạo các nội dung trending và nhạy bén với xu hướng (về thời trang và make up càng tốt)
- Có sở thích quay chụp và edit video
- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, xây dựng ý tưởng thành nội dung
- Tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt
Tại HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương có thể thỏa thuận
- Thưởng tháng 13, thành tích, chuyên cần, Lễ/Tết...
- Team building cùng công ty hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết
- Liên hoan sinh nhật hàng tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi
- Được đào tạo các kỹ năng còn thiếu trong quá trình học tập và làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
