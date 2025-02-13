Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 208A Xóm Chiếu, Phường 15 (NaH Makeup Academy), Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung phát triển kênh TikTok, FB

- Lên ý tưởng cùng team NaH Makeup để sản xuất, hỗ trợ kịch bản quay, dựng Video trên Tiktok song song với layout makeup

- Cập nhật các xu hướng, tìm hiểu cách thức hoạt động TikTok để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng mục tiêu

- Phối hợp cùng team thực hiện các công việc khác liên quan đến sáng tạo nội dung

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan đến mảng makeup là lợi thế

- Có khả năng sáng tạo các nội dung trending và nhạy bén với xu hướng (về thời trang và make up càng tốt)

- Có sở thích quay chụp và edit video

- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, xây dựng ý tưởng thành nội dung

- Tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt

Tại HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương có thể thỏa thuận

- Thưởng tháng 13, thành tích, chuyên cần, Lễ/Tết...

- Team building cùng công ty hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết

- Liên hoan sinh nhật hàng tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi

- Được đào tạo các kỹ năng còn thiếu trong quá trình học tập và làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NA.H MAKEUP

