Tuyển Content Creator Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 - 76 Nguyễn Phúc Chu Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng Nhân viên Social Media, Nhân viên Livestream, Nhân viên E-com để đảm bảo kế hoạch marketing, bán hàng có kết quả tối ưu.

Xây dựng và phát triển kênh TikTok, Instagram, Facebook...

Lên kế hoạch nội dung, concept video, kịch bản để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu & tăng tương tác.

Sáng tạo nội dung theo trend, viral, cập nhật xu hướng social media phù hợp với ngành hàng.

Chủ động quay dựng, edit hoặc phối hợp với đội media (quay dựng, edit) để sản xuất content chất lượng, bắt mắt.

Đề xuất chiến lược tối ưu hóa nội dung để tăng reach, view và follower cho các kênh social.

Đăng tải nội dung trên các nền tảng.

Một số hoạt động khác theo phân công (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng kênh KOL/KOC trên TikTok, Instagram, Facebook,...

Sáng tạo, tư duy nội dung tốt, hiểu rõ về audience engagement.

Hiểu về các thuật toán social media và biết cách tối ưu nội dung để viral.

Có kỹ năng viết kịch bản ngắn, sáng tạo concept video hấp dẫn.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video (CapCut, Canva, hoặc Premiere là lợi thế).

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần học hỏi và cải thiện kỹ năng.

Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tại Công ty TNHH Huyền Thoại Núi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực thông qua CV và phỏng vấn (lương cứng + hoa hồng)

Ký HĐLĐ, bảo hiểm.

Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ phát triển cá nhân.

Cà phê đặc sản miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin