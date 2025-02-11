Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THE WALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 15 đường 14 phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng hình ảnh, sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung facaeboook, Website, viral video...và các nội dung mang tính truyền thông từ sản phẩm và dịch vụ của công ty....)

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, cùng team.

Phối hợp các bộ phận thiết kế, video production, đối tác... để quay dựng. các hình ảnh, video...vv.

Triển khai nội dung đã sáng tạo, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung trên.

Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.

Tính sáng tạo là yếu tố tiên quyết.

Chịu trách nhiệm quảng bá nội dung trên các kênh truyền thông phù hợp về an ninh và hợp pháp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 25 – 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngày marketing, Social media...vv...

Bằng cấp: Các chứng chỉ liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu: 1-2 năm về viết và biên tập nội dung

Năng động, biết sử dụng các công cụ MXH phục vụ công việc

Có network trong ngành xây dựng, kiến trúc là 1 lợi thế.

Có khả năng tìm kiếm, nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng.

Biêt thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa, sản xuất video.

Có khả năng dùng câu từ gần gũi, tự nhiên để tạo ra những bài đăng có nội dung thú vị.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THE WALL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 – 12 triệu (Thỏa thuận)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo quy định pháp luật

Hưởng ngay 12 ngày phép/năm khi ký Hợp đồng chính thức sau 02 tháng thử việc, Lễ, Tết, Ốm đau, Thai sản...

Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, Review lương sau 6 tháng - 01 năm cống hiến (tùy năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THE WALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin