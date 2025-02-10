Tuyển Content Creator CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI TIKHUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Đường số 3 KDC Cityland Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Creator

- Lập kế hoạch xây dựng nội dung cho kênh.

- Lên kịch bản & concept quay dựng cho sản phẩm

- Sản xuất video và đăng lên các kênh social.

- Quản lý booking KOC

- Theo dõi chỉ số, đánh giá & báo cáo.

- Các nhiệm vụ content khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung.

- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video ngắn. Biết sử dụng các công cụ AI là lợi thế.

- Cập nhật xu hướng đặc biệt là xu hướng Âu - Mỹ.

- Yêu cầu cao về khả năng sáng tạo, dám khác biệt.

- Cầu tiến, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt.

- Có khả năng livestream là lợi thế.

Quyền Lợi

- Lương 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thường % doanh thu shop

- Chế độ thưởng hấp dẫn, thưởng các ngày lễ tết

- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

- Các chế độ bảo hiểm: BHXH

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

