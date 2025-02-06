Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng sáng tạo nội dung, phát triển câu chuyện thương hiệu/ sản phẩm theo định hướng của công ty và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Xây dựng kế hoạch nội dung bao gồm: ý tưởng kịch bản, content social, website, SEO.

Tham gia sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông của công ty: Facebook, TikTok,...

Sáng tạo các nội dung để hỗ trợ các hoạt động của công ty như: ra mắt sản phẩm, sự kiện,...

Theo dõi và cập nhật các xu hướng truyền thông/quảng cáo của ngành trên các nền tảng: Facebook, Titok, ...

Đảm bảo kế hoạch nội dung thực hiện đúng tiến độ. Chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá hiệu quả của các kênh truyền thông và làm báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) từ đó có đề xuất cải thiện phù hợp.

Tham gia thực hiện các công việc khác theo yêu cầu theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí sáng tạo nội dung hoặc tương đương

Sáng tạo, năng động, tuân thủ kỷ luật và tinh thần làm việc nhóm tốt

Có khả năng viết, tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin

Có khả năng sử dụng và quản lý các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok

Có khả năng chụp ảnh, dựng video bằng điện thoại/ laptop

Có khả năng sáng tạo nhiều thể loại nội dung khác nhau.

Đính kèm Portfolio vào CV.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH

