Tuyển Content Creator THẨM MỸ JK NHẬT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.v...)

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing

Đảm nhiệm vai trò sản xuất nội dung truyền thông như: ý tưởng, bài viết, hình ảnh, video,...

Viết bài PR cho sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu. Xây dựng kế hoạch nội dung của các kênh truyền thông của công ty (Website, Email, PR, seeding,...)

Phỏng vấn khách hàng, khai thác hình ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

Livestream kết quả sau phẫu thuật của khách hàng.

Một số công việc khác theo yêu cầu từ leader, ban giám đốc.

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Luật, Quản trị.

Có kinh nghiệm viết content 01 năm về các mảng Phẫu thuật thẩm mỹ.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và khai thác thông tin của khách hàng, khách hàng

Kỹ năng lựa chọn, lên ý tưởng cho chủ đề của các bài viết.

Kỹ năng viết lách, cảm thụ văn học và giao tiếp tốt.

Kỹ năng SEO, đặc biệt là với content website.

Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý nội dung.

Tư duy sáng tạo

Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.

Tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Được ưu đãi dùng dịch vụ thẩm mỹ cho bản thân và gia đình

Cơ hội phát triển chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

