Tuyển Content Creator PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay, dựng video và chỉnh sửa hình ảnh phục vụ các chiến dịch marketing của công ty.

Lên ý tưởng và tạo ra các video, hình ảnh sáng tạo, chất lượng để thu hút người xem.

Sử dụng phần mềm như Capcut, Adobe để cắt, dựng video và chỉnh sửa hình ảnh.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý để hỗ trợ tăng trưởng công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (chấp nhận mới ra trường, ưu tiên học chuyên ngành Marketing)

Có khả năng tự lên ý tưởng video/hình ảnh

Có khả năng cắt, dựng video

Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh

Biết sử dụng Capcut, Adobe

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi bổ sung thông tin sau:

Gửi 1 video ngắn giới thiệu bản thân

Gửi 1 video ngắn giới thiệu 1 sản phẩm cao cấp

Gửi 1 video thành phẩm mà bạn đánh giá rằng tốt nhất

Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: từ 8 – 12tr thỏa thuận khi phỏng vấn

Chế độ hỗ trợ sức khỏe cho Ba & Mẹ và bản thân

Chế độ sức khỏe cho con cái

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Team Building hàng năm

Được làm việc trong môi trường y tế chuyên nghiệp

Nghỉ phép năm theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.