Tuyển Content Creator PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quay, dựng video và chỉnh sửa hình ảnh phục vụ các chiến dịch marketing của công ty.
Lên ý tưởng và tạo ra các video, hình ảnh sáng tạo, chất lượng để thu hút người xem.
Sử dụng phần mềm như Capcut, Adobe để cắt, dựng video và chỉnh sửa hình ảnh.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý để hỗ trợ tăng trưởng công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (chấp nhận mới ra trường, ưu tiên học chuyên ngành Marketing)
Có khả năng tự lên ý tưởng video/hình ảnh
Có khả năng cắt, dựng video
Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh
Biết sử dụng Capcut, Adobe
Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi bổ sung thông tin sau:
Gửi 1 video ngắn giới thiệu bản thân
Gửi 1 video ngắn giới thiệu 1 sản phẩm cao cấp
Gửi 1 video thành phẩm mà bạn đánh giá rằng tốt nhất
Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh: từ 8 – 12tr thỏa thuận khi phỏng vấn
Chế độ hỗ trợ sức khỏe cho Ba & Mẹ và bản thân
Chế độ sức khỏe cho con cái
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Team Building hàng năm
Được làm việc trong môi trường y tế chuyên nghiệp
Nghỉ phép năm theo qui định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
