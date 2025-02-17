Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo và sản xuất nội dung video ngắn trên TikTok phù hợp với định hướng thương hiệu Glo365.
Quay và chỉnh sửa video theo xu hướng, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh thu hút người xem.
Tìm kiếm, cập nhật và áp dụng các xu hướng TikTok mới nhất vào nội dung.
Xây dựng kịch bản hấp dẫn, sáng tạo theo từng chiến dịch marketing.
Phối hợp với team marketing để tối ưu hiệu quả nội dung, tăng độ nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng.
Quản lý kênh TikTok, đăng tải video theo lịch trình và theo dõi hiệu suất nội dung.
Đo lường hiệu quả của các chiến dịch trên mạng xã hội bằng cách theo dõi và báo cáo hiệu suất bài đăng cùng phản hồi của khán giả.
Đề xuất ý tưởng cải thiện nội dung, thúc đẩy tăng trưởng kênh TikTok.
Tham gia vào các chiến dịch KOLs, influencer marketing khi cần.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đằng/đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung TikTok hoặc đã từng phát triển kênh cá nhân/thương hiệu thành công.
Am hiểu về TikTok, bắt trend nhanh, sáng tạo và có tư duy hình ảnh tốt.
Kỹ năng quay dựng video cơ bản bằng điện thoại hoặc phần mềm chỉnh sửa như CapCut, VN, Premiere (là một lợi thế).
Có gu thẩm mỹ tốt, hiểu biết về ngành làm đẹp và xu hướng thẩm mỹ là một lợi thế.
Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đàm phán theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.
Tham gia các sự kiện, hoạt động marketing thú vị.
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
Địa điểm làm việc: 31A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1
Thời gian làm việc: 9:00 AM - 6:00 PM (từ thứ 2 đến thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

