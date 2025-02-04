Tuyển Content Creator Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung short video trên tiktok, fb reel, ytb reel

Viết kịch bản tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Quản lý và theo dõi hiệu quả của kênh tiktok, fb, ytb

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Cập nhật kiến thức về các công cụ và xu hướng mới

Tìm kiếm và hợp tác với các KOL, KOC nước ngoài để booking quảng cáo cho sản phẩm

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung tiktok

Hiểu biết về thuật toán đề xuất video của nền tảng

Khả năng sáng tạo nội dung video thu hút, hấp dẫn.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ

Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%

Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building

Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ

Các giải thể thao điện tử định kỳ

Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần

Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP 1 lần/năm

Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ

Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn

Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần

Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

