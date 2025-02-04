Tuyển Content Creator Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Content Creator Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Mona Media

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Mona Media

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung short video trên tiktok, fb reel, ytb reel
Viết kịch bản tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Quản lý và theo dõi hiệu quả của kênh tiktok, fb, ytb
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Cập nhật kiến thức về các công cụ và xu hướng mới
Tìm kiếm và hợp tác với các KOL, KOC nước ngoài để booking quảng cáo cho sản phẩm
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung tiktok
Hiểu biết về thuật toán đề xuất video của nền tảng
Khả năng sáng tạo nội dung video thu hút, hấp dẫn.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ
Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

