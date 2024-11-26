Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu và lên ý tưởng nội dung cho các bài viết, bài đăng trên website, mạng xã hội, blog, email marketing,... phù hợp với chiến lược marketing của công ty và nhu cầu của khách hàng.

Viết bài, chỉnh sửa, tối ưu hóa nội dung cho các bài viết, bài đăng, đảm bảo nội dung chất lượng, hấp dẫn, thu hút người đọc.

Thực hiện các hoạt động Content SEO để tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm, tăng khả năng hiển thị và thu hút traffic cho website.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch content marketing, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện.

Theo dõi và cập nhật xu hướng content marketing mới, ứng dụng các công cụ, kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác của công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Có kiến thức cơ bản về Content Marketing, Content SEO, Marketing.

Nắm vững kỹ năng viết, chỉnh sửa, tối ưu hóa nội dung.

Có khả năng nghiên cứu, phân tích thông tin, nắm bắt xu hướng.

Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LPS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LPS

