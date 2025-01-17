Tuyển Content Writer The Adora làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch sáng tạo nội dung mới cho FB Fanpage theo từng tháng.

Lên ý tưởng, lập kế hoạch sáng tạo nội dung mới tối ưu SEO cho Website theo từng tháng.

Viết nội dung cho các kênh quảng cáo trả phí: Google Adwords, FB Ads, Google GDN.

Viết nội dung cho các POSM: Banner , e-Banner , Standee, Brochure.

Sáng tạo nội dung cho các chiến dịch Marketing: Name, Message, T agline.

Phối hợp với Designer để sản xuất các ấn phẩm hình ành, video clip.

Hỗ trợ quá trình quảng bá, chạy event, các hoạt động sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực content, planner.

Từng làm việc trong phòng Marketing các Công ty bán lẻ hoặc Nhà hàng – Khách sạn, các ngành FMCG, mẹ và bé, ưu tiên các thương hiệu lớn, chuỗi tại Việt Nam hoặc thương hiệu của các Công ty đa quốc gia.

Có kỹ năng viết lách, lập kế hoạch, nắm vững các kiến thức chuyên môn về truyền thông và Marketing.

Có đam mê review món ăn và trải nghiệm các dịch vụ ăn uống.

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing.

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh, thiết kế đồ hoạ như Canva,Photoshop.

Có thể chụp ảnh, quay video clip (sắp xếp bố cục, ánh sáng tốt) bằng các ứng dụng trên điện thoại như TikTok, Reels.

Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập và tổ chức công việc tốt

Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, nhạy bén với xu hướng và chịu được áp lực công việc.

Có Porfolio cụ thể về kinh nghiệm và các dự án đã thực hiện.

Tại The Adora Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Cơm trưa tại Công ty.

Thưởng tháng 13,...

Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Adora

