Tuyển Content Writer Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Aloha Thế Giới Chậu Cây
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Aloha Thế Giới Chậu Cây

Content Writer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90/2 NGUYỄN PHÚC CHU .PHƯỜNG 15 .QUẬN TÂN BÌNH HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

**Chụp ảnh & quay video sản phẩm**:
- Chụp hình, quay video sản phẩm, chỉnh sửa để đạt chất lượng cao, thu hút khách hàng.
- Tạo nội dung hấp dẫn phục vụ đăng tải trên các nền tảng online.
3. **Quản lý nội dung và sản phẩm**:
- Cập nhật thông tin sản phẩm lên hệ thống KiotViet, website, và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TIK Tok
- Quản lý các chương trình giảm giá, khuyến mãi theo kế hoạch kinh doanh.
4. **SEO và quảng bá trực tuyến**:
- Tối ưu hóa SEO cho website và sản phẩm.
- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...) để tăng lượt tiếp cận và doanh số.
5. **Quản lý mạng xã hội**:
- Xây dựng nội dung, hình ảnh, video thu hút trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
- Theo dõi và tương tác với khách hàng trên các kênh online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- HAM HỌC HỎI
- Kỹ năng giao tiếp, sáng tạo nội dung tốt.
- Yêu thích cây cảnh và có tinh thần làm việc trách nhiệm cao.
- Có gu thẩm mỹ .chụp hình sản phẩm đẹp
_ CÓ học về công nghệ thông tin là điểm mạnh

Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao. dựa trên hiệu quả và năng lực cá nhân.
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Được đào tạo thêm về kiến thức sản phẩm về chậu và cây cảnh .
**Aloha Thế Giới Chậu Cây** chào đón những ứng viên năng động, nhiệt huyết và có mong muốn phát triển cùng công ty. Hãy ứng tuyển ngay để trở thành một phần trong đội ngũ chúng tôi!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aloha Thế Giới Chậu Cây

Aloha Thế Giới Chậu Cây

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90/2 Nguyễn Phúc Chu P15 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

