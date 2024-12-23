Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 128 Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức

Tiếng Trung lưu loát (HSK5+)

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kế hoạch, viết content, lên chiến dịch quảng cáo…

Từng quản lý fanpage hoặc chạy chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau

Kỹ năng

Kỹ năng biên tập, viết lách, lên ý tưởng chạy chiến dịch, sự kiện

Thông thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva, CapCut,..

Thái độ

Luôn có tinh thần chủ động học hỏi

Chịu được áp lực cao

Khác

Độ tuổi: 20 đến 35

Làm việc trong môi trường startup

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ + Phụ cấp khác

BHXH theo quy định + Thưởng Lễ, Tết

Thời gian làm việc: 6h - 15h (8 giờ/ngày), nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

