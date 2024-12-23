Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 128 Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức
Tiếng Trung lưu loát (HSK5+)
Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kế hoạch, viết content, lên chiến dịch quảng cáo…
Từng quản lý fanpage hoặc chạy chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau
Kỹ năng
Kỹ năng biên tập, viết lách, lên ý tưởng chạy chiến dịch, sự kiện
Thông thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva, CapCut,..
Thái độ
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi
Chịu được áp lực cao
Khác
Độ tuổi: 20 đến 35
Làm việc trong môi trường startup

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ + Phụ cấp khác
BHXH theo quy định + Thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: 6h - 15h (8 giờ/ngày), nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 đường số 53A, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

