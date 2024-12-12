Tuyển Content Writer Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu tổ hợp Sonasea, Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
+ Viết bài đăng trên các trang mxh của Công ty
+ Viết bài/sửa bài đăng trên web
+ Lên kịch bản cho các clip (bán hàng, thương hiệu, tiểu phẩm tương tác giải trí)
+ Theo dõi tương tác của các bài đăng, phản hồi bình luận nếu cần; Kiểm tra thường xuyên “Trạng thái trang” để xử lý kịp thời các bài đăng bị gắn cờ.
+ Tham gia diễn xuất khi cần
+ Tham gia review để hoàn thành clip thành phẩm
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Am hiểu thuật toán, chính sách fb, tiktok, ins
+ Viết content
+ Làm kịch bản
+ Biết thiết kế đơn giản, dựng clip cơ bản
+ Viết content
+ Làm kịch bản
+ Biết thiết kế đơn giản, dựng clip cơ bản
Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hỗ trợ chi phí ra nhận việc
+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;
+ Tham gia BHXH đầy đủ;
+ Du lịch hằng năm;
+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến;
+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;
+ Tham gia BHXH đầy đủ;
+ Du lịch hằng năm;
+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI