Tuyển Content Writer Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu tổ hợp Sonasea, Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Viết bài đăng trên các trang mxh của Công ty

+ Viết bài/sửa bài đăng trên web

+ Lên kịch bản cho các clip (bán hàng, thương hiệu, tiểu phẩm tương tác giải trí)

+ Theo dõi tương tác của các bài đăng, phản hồi bình luận nếu cần; Kiểm tra thường xuyên “Trạng thái trang” để xử lý kịp thời các bài đăng bị gắn cờ.

+ Tham gia diễn xuất khi cần

+ Tham gia review để hoàn thành clip thành phẩm

+ Am hiểu thuật toán, chính sách fb, tiktok, ins

+ Viết content

+ Làm kịch bản

+ Biết thiết kế đơn giản, dựng clip cơ bản

+ Hỗ trợ chi phí ra nhận việc

+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;

+ Tham gia BHXH đầy đủ;

+ Du lịch hằng năm;

+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến;

