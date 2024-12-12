Tuyển Content Writer Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Content Writer Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu tổ hợp Sonasea, Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

+ Viết bài đăng trên các trang mxh của Công ty
+ Viết bài/sửa bài đăng trên web
+ Lên kịch bản cho các clip (bán hàng, thương hiệu, tiểu phẩm tương tác giải trí)
+ Theo dõi tương tác của các bài đăng, phản hồi bình luận nếu cần; Kiểm tra thường xuyên “Trạng thái trang” để xử lý kịp thời các bài đăng bị gắn cờ.
+ Tham gia diễn xuất khi cần
+ Tham gia review để hoàn thành clip thành phẩm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Am hiểu thuật toán, chính sách fb, tiktok, ins
+ Viết content
+ Làm kịch bản
+ Biết thiết kế đơn giản, dựng clip cơ bản

Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ chi phí ra nhận việc
+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;
+ Tham gia BHXH đầy đủ;
+ Du lịch hằng năm;
+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota

Rooty Trip - Công Ty TNHH Rooty Trip Ota

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 3, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

