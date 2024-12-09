Tuyển Content Writer Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9A Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết nội dung sáng tạo: Chịu trách nhiệm sáng tạo và viết các bài viết hấp dẫn cho các chiến dịch marketing, bài blog, bài PR, các trang mạng xã hội, và các tài liệu quảng cáo của công ty. Nội dung cần đảm bảo phù hợp với đối tượng khách hàng và giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Quản lý nội dung: Tổ chức, biên tập và duy trì nội dung cho website, các kênh truyền thông xã hội của công ty.

Cải thiện SEO: Tối ưu hóa nội dung để nâng cao thứ hạng trên công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm gia tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm thông tin của khách hàng.

Nghiên cứu và phát triển nội dung: Tìm kiếm và nghiên cứu xu hướng, từ khóa mới và các chiến lược nội dung để cập nhật, cải tiến và phát triển các bài viết sáng tạo.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ marketing, thiết kế, và phát triển sản phẩm để tạo ra các chiến dịch quảng cáo, bài viết và hình ảnh hấp dẫn.

Quản lý các dự án nội dung: Phát triển kế hoạch nội dung dài hạn và theo dõi tiến độ thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm viết nội dung, tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực marketing hoặc truyền thông.

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả.

Tiếng Anh tốt, có thể viết bài và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Có khả năng học hỏi và phát triển kỹ năng để thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty.

Tại Công ty TNHH Baris Arch Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, hỗ trợ học hỏi và phát triển.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baris Arch

