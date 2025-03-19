Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Content Leader Marketing, kinh nghiệm PR Social, Nội dung quảng cáo MKT/ Content Youtube/ Creative MKT về mảng giáo dục.

Độ tuổi từ 25 - 35

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, truyền thông, PR, MKT hoặc các ngành liên quan.

Có nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung phát triển nhóm.

Có khả năng định hướng và viết bài tốt, có kỹ năng training nhân viên.

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe và biết quản lý sắp xếp thời gian.

Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 -16.000.000Đ ( Deal theo năng lực)

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Các hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding, liên hoan sinh nhật (hàng tháng), Year End Party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

