Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Content Leader Marketing, kinh nghiệm PR Social, Nội dung quảng cáo MKT/ Content Youtube/ Creative MKT về mảng giáo dục.
Độ tuổi từ 25 - 35
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, truyền thông, PR, MKT hoặc các ngành liên quan.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung phát triển nhóm.
Có khả năng định hướng và viết bài tốt, có kỹ năng training nhân viên.
Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe và biết quản lý sắp xếp thời gian.
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 -16.000.000Đ ( Deal theo năng lực)
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân
Các hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding, liên hoan sinh nhật (hàng tháng), Year End Party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

