Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Content Writer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BT2A – 106 Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

· Lên kế hoạch triển khai content theo tuần, tháng, năm và các chiến dịch
· Nghiên cứu, triển khai viết, biên tập và tối ưu bài viết chuẩn SEO đảm bảo về chất lượng, số lượng định mức theo KPI.
· Đăng tải, tối ưu bài viết lên các website của công ty, triển khai tối ưu Onpage cho nội dung đã thực hiện.
· Theo dõi, đo lường các chỉ số tối ưu hóa hiệu quả về nội dung.
· Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng Marketing khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nắm vững kiến thức về content seo, triển khai nội dung chuẩn seo.
· Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, có khả năng viết đa dạng nội dung và chủ đề.
· Biết cách đăng tải và quản trị nội dung, hình ảnh trên website.
· Thực hiện các thao tác seo Onpage cho nội dung đã thực hiện.
· Có kỹ năng viết bài, định hướng và tổng hợp nội dung tốt, văn phong mạch lạc, trau truốt ngôn từ, tỉ mỉ và cẩn thận.
· Có thêm kinh nghiệm quản lý các mạng xã hội, sản xuất nội dung content cho các kênh Social, kịch bản video là một điểm cộng.
· Biết sử dụng một số công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa, đo lường hiệu quả SEO như: Google Webmaster Tool, Google Analytics, Semrush, Ahref là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
· Mức lương cứng 8-12triệu / tháng tùy năng lực ứng viên
· Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding của công ty
· Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty.
· Môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
· Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch trong và ngoài nước hàng năm
· Được xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
· Thưởng quý , thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
· Thời gian làm việc : Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 ( Nghỉ Chiều Thứ 7 và Chủ nhật).
· Địa chỉ làm việc: Tầng 2 BT2A – 106 Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
· Loại hợp đồng: Toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT2A-106 Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

