Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT2A – 106 Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

· Lên kế hoạch triển khai content theo tuần, tháng, năm và các chiến dịch

· Nghiên cứu, triển khai viết, biên tập và tối ưu bài viết chuẩn SEO đảm bảo về chất lượng, số lượng định mức theo KPI.

· Đăng tải, tối ưu bài viết lên các website của công ty, triển khai tối ưu Onpage cho nội dung đã thực hiện.

· Theo dõi, đo lường các chỉ số tối ưu hóa hiệu quả về nội dung.

· Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng Marketing khi được phân công.

· Nắm vững kiến thức về content seo, triển khai nội dung chuẩn seo.

· Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, có khả năng viết đa dạng nội dung và chủ đề.

· Biết cách đăng tải và quản trị nội dung, hình ảnh trên website.

· Thực hiện các thao tác seo Onpage cho nội dung đã thực hiện.

· Có kỹ năng viết bài, định hướng và tổng hợp nội dung tốt, văn phong mạch lạc, trau truốt ngôn từ, tỉ mỉ và cẩn thận.

· Có thêm kinh nghiệm quản lý các mạng xã hội, sản xuất nội dung content cho các kênh Social, kịch bản video là một điểm cộng.

· Biết sử dụng một số công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa, đo lường hiệu quả SEO như: Google Webmaster Tool, Google Analytics, Semrush, Ahref là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

· Mức lương cứng 8-12triệu / tháng tùy năng lực ứng viên

· Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding của công ty

· Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty.

· Môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

· Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch trong và ngoài nước hàng năm

· Được xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

· Thưởng quý , thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

· Thời gian làm việc : Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 ( Nghỉ Chiều Thứ 7 và Chủ nhật).

· Địa chỉ làm việc: Tầng 2 BT2A – 106 Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

· Loại hợp đồng: Toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

