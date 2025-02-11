Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 46, đường số 10, phường 10 (KDC CityLand ParkHill), Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Viết bài, tạo nội dung chất lượng với mục tiêu tối ưu hóa SEO.

phân tích thị trường để đề xuất các chiến lược nội dung.

Tối ưu hóa nội dung trên website để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Theo dõi và báo cáo hiệu suất các chiến dịch SEO.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan, Báo chí, SEO Xã hội nhân văn...

Có kiến thức cơ bản về, Content, SEO.

Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung (content) và SEO.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc dự án thực tế.

Được đào tạo bài bản

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.

Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.

Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000 - 3.000.000 triệu/tháng + phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin