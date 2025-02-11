Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 46, đường số 10, phường 10 (KDC CityLand ParkHill), Quận 10
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Viết bài, tạo nội dung chất lượng với mục tiêu tối ưu hóa SEO.
phân tích thị trường để đề xuất các chiến lược nội dung.
Tối ưu hóa nội dung trên website để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
Theo dõi và báo cáo hiệu suất các chiến dịch SEO.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan, Báo chí, SEO Xã hội nhân văn...
Có kiến thức cơ bản về, Content, SEO.
Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung (content) và SEO.
Có kiến thức cơ bản về, Content, SEO.
Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung (content) và SEO.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tiếp xúc dự án thực tế.
Được đào tạo bài bản
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.
Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.
Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000 - 3.000.000 triệu/tháng + phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được đào tạo bài bản
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.
Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.
Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000 - 3.000.000 triệu/tháng + phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI