Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch nội dung và thực hiện các Content hàng ngày cho fanpage của các thương hiệu do Felix đảm nhiệm. Khách hàng ở nhiều ngành nghề nha nên chắc chắn sẽ nhiều điều thú vị đây!

Xây dựng kế hoạch nội dung và thực hiện Content SEO trên các Website của thương hiệu mà Felix đang đảm nhiệm.

Xây dựng nội dung chuẩn cho các ấn phẩm in ấn và order Designer làm theo ý mình

Xây dựng kịch bản video ngắn, video dài, các loại video quảng cáo để order Media thực hiện

Tham gia xây dựng các kịch bản sự kiện (cái này nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì chỉ cần học dần chứ không bắt buộc)

Tham gia giám sát sản xuất Video cùng với Media, nôm na là bạn cần tham gia chỉ đạo và kiểm tra chất lượng video đầu ra ở mỗi set quay của Media

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về cách sắp xếp bố cục 1 chút để có thể order Designer cho nó nuột nà

Hiểu 1 chút về bố cục dựng phim để order Media cho nó nhanh chóng

Biết 1 chút về Canva, Capcut và các tool AI để công việc đỡ nặng nề hơn

Nâng cao số lượng tin nhắn, doanh số bán bằng các CONTENT BÁN HÀNG thần sầu

Viết content SEO trên các Website của nhiều thương hiệu (Cái này có thể học thêm và dần dần nhưng mà ít nhất đã từng viết nha!)

Đã từng viết kịch bản các Content Video ngắn (Reels Facebook, Video Tiktok, Video chạy quảng cáo,....)

Đã từng lập kế hoạch content theo tuần và tháng sơ bộ trên facebook, tiktok

Từng làm nội dung cho các ấn phẩm in ấn và quay dựng như Catalogue, Ebook, E-learning,...

Đã từng lập kế hoạch truyền thông ngắn hạn cho các sự kiện của thương hiệu

Có kinh nghiệm chạy sự kiện workshop là một lợi thế lớn nhá!

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv Thì Được Hưởng Những Gì

Lương không cần thoả thuận như bao công ty khác: 9 - 12 triệu đồng

BHXH, BHYT đều sẽ được đóng đầy đủ sau thời gian thử việc

Được hưởng ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết như quy định chung của nhà nước

Đặc biệt đi làm từ Thứ 2 - Thứ 6, làm từ 8h00 sáng tới 17h30 chiều là được về rồi nhé! Thứ 7 làm online buổi sáng!

Hỗ trợ ăn trưa khi làm nhân sự chính thức của doanh nghiệp

Được tham gia Team Building và được đi Bơi….Here hàng tháng hàng tuần theo dòng sự kiện của công ty.

Được nhận các khoá đào tạo kỹ năng mềm miễn phí về Kỹ năng giao tiếp, Xây dựng thương hiệu cá nhân,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv

