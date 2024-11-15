Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2/83 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.
Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Có hiểu biết và tư duy làm content marketing, kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng : dịch vụ khách sạn nhà hàng,xuất khẩu lao động,.. là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh trôi chảy.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + thưởng doanh số
Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao khả năng, năng lực theo nhu cầu, yêu cầu công việc và chiến lược của Công ty.
Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH-BHYT theo luật lao động.
Thời gian làm việc : 8h00-17h00 Thứ 2- Thứ 6 (2 thứ bảy/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/83 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

