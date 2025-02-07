Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Tatu Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Tatu Group
- Hồ Chí Minh:
- 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân (gần Aeon Bình Tân),Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích khách hàng ứng với sản phẩm công ty.
Phân tích bộ từ khóa - lên ý tưởng triển khai nội dung theo từng nhóm từ khóa.
Sản xuất nội dung chuẩn SEO, hướng tới người khách hàng.
Triển khai đi hệ thống link nội bộ, backlink, mạng xã hội từ Facebook, Youtube,...
Điều kiện làm việc
Số ngày làm việc trong tuần: 5.5 Ngày
Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30
Thu nhập
Lương: từ 8 triệu/ tháng tùy năng lực và hiệu quả công việc đạt được.
Môi trường năng động, được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch hàng năm, nghỉ lễ…( trao đổi thêm khi phỏng vấn ).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm, được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Có khả năng viết Content chuẩn SEO, nắm bắt được các xu hướng thay đổi của content theo GG
Phẩm chất, thái độ:
Trung thực, cẩn thận, năng động.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng thích ứng cao.
Bắt nhịp nhanh với công việc, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Khả năng kiểm soát cảm xúc tốt.
Nhạy bén, kiên nhẫn, sâu sắc.
Có khả năng hòa nhập rộng rãi.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 (từ08:30 đến12:30)
Tại Công Ty TNHH Tatu Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: giờ hành chính từ 8h30 - 17h30 từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (12h30) hàng tuần.
Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có lịch trước (ví dụ event, gặp gỡ khách hàng, KOLs…) yêu cầu nhân sự có thể đáp ứng làm ngoài giờ có tính lương tăng ca.
Địa điểm làm việc: Tầng 4; Số 66 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Đóng bảo hiểm sau 6 tháng làm việc chính thức
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tatu Group
