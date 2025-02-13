Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Goldwell KMS Training Center Hanoi, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Phân tích hiệu quả quảng cáo: Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads…) để đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Phân tích hiệu quả quảng cáo
• Nghiên cứu SEO & từ khóa:
Nghiên cứu SEO & từ khóa
◦ Phân tích dữ liệu tìm kiếm Google (Google Search Console, Google Trends).
◦ Nghiên cứu từ khóa, đánh giá mức độ cạnh tranh bằng Google Keyword Planner.
Google Keyword Planner
◦ Theo dõi thứ hạng từ khóa, đề xuất chiến lược SEO tối ưu.
• Nghiên cứu hành vi người dùng:
Nghiên cứu hành vi người dùng
◦ Phân tích dữ liệu từ website, social media, e-commerce (Shopee, Lazada, Tiki…).
◦ Theo dõi luồng hành vi trên web (Google Analytics, heatmap).
◦ Đưa ra insight về hành vi khách hàng để tối ưu UX/UI và content marketing.
• Xây dựng hệ thống báo cáo dữ liệu:
Xây dựng hệ thống báo cáo dữ liệu
◦ Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và trực quan hóa bằng Google Data Studio, Excel, Power BI.
◦ Theo dõi KPI về marketing & e-commerce, cung cấp insight để cải thiện hiệu suất.
• Nghiên cứu thị trường & đối thủ:
Nghiên cứu thị trường & đối thủ
◦ Theo dõi, phân tích chiến lược digital marketing của đối thủ.
◦ Nghiên cứu xu hướng thị trường, xu hướng tìm kiếm trong ngành làm đẹp.
• Tối ưu chiến dịch quảng cáo & nội dung:
Tối ưu chiến dịch quảng cáo & nội dung

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Lô 02 Ô C4/NO, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện cổng 3 BigC Thăng Long)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

