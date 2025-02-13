Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Phân tích hiệu quả quảng cáo: Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads…) để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

• Nghiên cứu SEO & từ khóa:

◦ Phân tích dữ liệu tìm kiếm Google (Google Search Console, Google Trends).

◦ Nghiên cứu từ khóa, đánh giá mức độ cạnh tranh bằng Google Keyword Planner.

◦ Theo dõi thứ hạng từ khóa, đề xuất chiến lược SEO tối ưu.

• Nghiên cứu hành vi người dùng:

◦ Phân tích dữ liệu từ website, social media, e-commerce (Shopee, Lazada, Tiki…).

◦ Theo dõi luồng hành vi trên web (Google Analytics, heatmap).

◦ Đưa ra insight về hành vi khách hàng để tối ưu UX/UI và content marketing.

• Xây dựng hệ thống báo cáo dữ liệu:

◦ Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và trực quan hóa bằng Google Data Studio, Excel, Power BI.

◦ Theo dõi KPI về marketing & e-commerce, cung cấp insight để cải thiện hiệu suất.

• Nghiên cứu thị trường & đối thủ:

◦ Theo dõi, phân tích chiến lược digital marketing của đối thủ.

◦ Nghiên cứu xu hướng thị trường, xu hướng tìm kiếm trong ngành làm đẹp.

• Tối ưu chiến dịch quảng cáo & nội dung:

Tối ưu chiến dịch quảng cáo & nội dung