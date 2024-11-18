Tuyển Data Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 28.000.000 VNĐ

Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 6;

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng nóng theo kết quả công việc;

Được làm việc trong môi trường công bằng, chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, chương trình du lịch hè 01 năm/lần;

Chế độ phúc lợi khác được đảm bảo theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.