Tuyển Data Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 20.000.000 - 28.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 6;
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng nóng theo kết quả công việc;
Được làm việc trong môi trường công bằng, chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, chương trình du lịch hè 01 năm/lần;
Chế độ phúc lợi khác được đảm bảo theo luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
