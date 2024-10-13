Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Raffles Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tham gia phát triển và triển khai Data platform. Ưu tiên ứng viên có khả năng phát triển giải pháp về data.

- Thiết kế, xây dựng, tối ưu hệ thống thu thập số liệu, tổ chức kho dữ liệu, xử lý batch/streaming data.

- Tham gia phát triển, triển khai, vận hành các dịch vụ/giải pháp trên nền tảng dữ liệu lớn, cấu trúc phức tạp.

- Tham tích hợp, triển khai, vận hành, hỗ trợ các dịch vụ khai thác số liệu.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững các kiến thức về cơ sở dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc

- Có tư duy hệ thống, có khả năng chủ động giải quyết vấn đề

- Có kinh nghiệm, am hiểu về Big Data, xử lý tốt data cấu trúc phức tạp

Ưu tiên ứng viên:

- Có thể làm việc với cường độ và áp lực cao.

- Tiếng Anh chuyển nghành đọc hiểu tốt.

Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi không giới hạn từ các công việc software engineer, data engineer, business analyst, data analyst và data scientist

Mức thu nhập cạnh tranh, upto 25 mils cho vị trí DE, thưởng performance năm.

Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV, các chương trình Team Building

Thưởng ngày sinh nhật công ty, sinh nhật, các ngày hiếu hỉ của bản thân và gia đình

Làm việc trong tổ chức xem trọng Learning & Development với các chương trình học tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam

