Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Raffles Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu
- Tham gia phát triển và triển khai Data platform. Ưu tiên ứng viên có khả năng phát triển giải pháp về data.
- Thiết kế, xây dựng, tối ưu hệ thống thu thập số liệu, tổ chức kho dữ liệu, xử lý batch/streaming data.
- Tham gia phát triển, triển khai, vận hành các dịch vụ/giải pháp trên nền tảng dữ liệu lớn, cấu trúc phức tạp.
- Tham tích hợp, triển khai, vận hành, hỗ trợ các dịch vụ khai thác số liệu.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững các kiến thức về cơ sở dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc
- Có tư duy hệ thống, có khả năng chủ động giải quyết vấn đề
- Có kinh nghiệm, am hiểu về Big Data, xử lý tốt data cấu trúc phức tạp
Ưu tiên ứng viên:
- Có thể làm việc với cường độ và áp lực cao.
- Tiếng Anh chuyển nghành đọc hiểu tốt.
Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi không giới hạn từ các công việc software engineer, data engineer, business analyst, data analyst và data scientist Mức thu nhập cạnh tranh, upto 25 mils cho vị trí DE, thưởng performance năm. Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV, các chương trình Team Building Thưởng ngày sinh nhật công ty, sinh nhật, các ngày hiếu hỉ của bản thân và gia đình Làm việc trong tổ chức xem trọng Learning & Development với các chương trình học tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
