Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

FPT Digital đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí AI/Data Engineer, người sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số. Vai trò này đòi hỏi khả năng phát triển hạ tầng AI, hợp tác với các nhóm tư vấn và chuyên viên phân tích kinh doanh nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng thông qua các mô hình AI và phân tích dữ liệu.

Trách nhiệm chính:

Thiết kế và triển khai các mô hình AI, quy trình xử lý dữ liệu, và giải pháp kỹ thuật dữ liệu dựa trên nhu cầu của khách hàng. Thực hiện đánh giá dữ liệu để xác định các thông tin quan trọng và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình kinh doanh. Phát triển và duy trì kiến trúc dữ liệu mở rộng cùng các mô hình học máy (machine learning) để triển khai trong môi trường của khách hàng. Hợp tác với các chuyên viên phân tích kinh doanh và quản lý dự án để đảm bảo các giải pháp được triển khai đúng tiến độ và phù hợp với mục tiêu của khách hàng. Nghiên cứu và tích hợp các công cụ AI mới, phương pháp xử lý dữ liệu vào quá trình tư vấn. Hỗ trợ khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp hiện có của khách hàng nhằm đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

Thiết kế và triển khai các mô hình AI, quy trình xử lý dữ liệu, và giải pháp kỹ thuật dữ liệu dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện đánh giá dữ liệu để xác định các thông tin quan trọng và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình kinh doanh.

Phát triển và duy trì kiến trúc dữ liệu mở rộng cùng các mô hình học máy (machine learning) để triển khai trong môi trường của khách hàng.

Hợp tác với các chuyên viên phân tích kinh doanh và quản lý dự án để đảm bảo các giải pháp được triển khai đúng tiến độ và phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Nghiên cứu và tích hợp các công cụ AI mới, phương pháp xử lý dữ liệu vào quá trình tư vấn.

Hỗ trợ khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp hiện có của khách hàng nhằm đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu & Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm: 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và/hoặc kỹ thuật dữ liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường tư vấn. Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, quy trình ETL (Extract, Transform, Load), và các công cụ xử lý dữ liệu. Kinh nghiệm thực tế với các framework AI/ML (học máy) và nền tảng đám mây (AWS, Azure). Kỹ năng tư vấn: Khả năng làm việc trong môi trường tư vấn, quản lý mối quan hệ khách hàng và đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả. Ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh (cả nói và viết). Phân tích: Khả năng tư duy phân tích mạnh mẽ, giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng dựa trên dữ liệu.

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và/hoặc kỹ thuật dữ liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường tư vấn.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, quy trình ETL (Extract, Transform, Load), và các công cụ xử lý dữ liệu. Kinh nghiệm thực tế với các framework AI/ML (học máy) và nền tảng đám mây (AWS, Azure).

Kỹ năng chuyên môn:

Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, quy trình ETL (Extract, Transform, Load), và các công cụ xử lý dữ liệu. Kinh nghiệm thực tế với các framework AI/ML (học máy) và nền tảng đám mây (AWS, Azure).

Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, quy trình ETL (Extract, Transform, Load), và các công cụ xử lý dữ liệu.

Kinh nghiệm thực tế với các framework AI/ML (học máy) và nền tảng đám mây (AWS, Azure).

Kỹ năng tư vấn: Khả năng làm việc trong môi trường tư vấn, quản lý mối quan hệ khách hàng và đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả.

Kỹ năng tư vấn:

Ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh (cả nói và viết).

Ngôn ngữ:

Phân tích: Khả năng tư duy phân tích mạnh mẽ, giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng dựa trên dữ liệu.

Phân tích:

Tại CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất công việc; Chế độ nghỉ phép và điều kiện làm việc tuân thủ quy định pháp luật lao động Việt Nam; Bảo hiểm sức khỏe “FPT Care” do AON cung cấp (dành riêng cho nhân viên FPT); Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện; Cơ hội phát triển liên tục các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua dự án và các khóa đào tạo chuyên nghiệp.

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất công việc;

Chế độ nghỉ phép và điều kiện làm việc tuân thủ quy định pháp luật lao động Việt Nam;

Bảo hiểm sức khỏe “FPT Care” do AON cung cấp (dành riêng cho nhân viên FPT);

Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện;

Cơ hội phát triển liên tục các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua dự án và các khóa đào tạo chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin