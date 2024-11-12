Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NATIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng nền tảng Bigdata/Data Platform/Datalake/Lakehouse

- Tham gia thiết kế, xây dựng, triển khai và vận hành luồng dữ liệu cho hệ thống Data Platform.

- Tham gia triển khai tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và định dạng khác nhau vào hệ thống Data Platform.

- Tham gia phát triển các sản phẩm về dữ liệu của công ty: Data Platform, Lakehouse.

- Phối hợp với đội ngũ Data Analyst để phân tích yêu cầu, đánh giá và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống dữ liệu đáp ứng nhu cầu khai thác hiệu quả và bền vững.

- Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực Big Data, Data Science, Machine Learning, Generative AI.

- Thiết kế, phát triển, triển khai hệ thống dữ liệu và các giải pháp xử lý dữ liệu hiệu quả tự động hóa.

- Xây dựng và vận hành Data Platform đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu.

- Phân tích và đáp ứng nhu cầu dữ liệu từ các phòng ban; cung cấp các giải pháp khai thác dữ liệu tối ưu.

- Hỗ trợ tích hợp, vận hành dịch vụ khai thác dữ liệu hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 các ngành Khoa học Máy tính, CNTT

- Có kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán, cấu trúc dữ liệu & giải thuật.

- Hiểu biết về các loại cơ sở dữ liệu: RDBMS, Graph Databases, NoSQL,..

- Đã từng tiếp cận và sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL,MongoDB

- Sử dụng tốt PLSQL/SQL và Python.

- Tinh thần trách nhiệm, chủ động, và cầu tiến.

- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo trong quá trình làm việc tiếp xúc dự án.

- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong các lĩnh vực Data Analytics, Business Analytics, AI, Machine Learning.

- Trải nghiệm môi trường làm việc trong các lĩnh vực Big Data, Digital Transformation, Data Science

- Làm việc với hệ thống dữ liệu lớn, đa lĩnh vực: Banking, Finance, Logistic, Insurance,Factory,..

- Tham gia các dự án phát triển thực tế của công ty.

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Tham gia các hoạt động: teambuilding, Bondingtrip của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin