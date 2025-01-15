Tuyển Data Engineer Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Data Engineer Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm sạch, chuẩn bị và tối ưu hóa luồng dữ liệu để phân tích và lập mô hình sâu hơn.
Nhiệm vụ chính
✔ Hỗ trợ thiết kế và phát triển kiến trúc và pipeline dữ liệu, tuân theo các nguyên tắc ETL và thống nhất với mục tiêu kinh doanh.
✔ Cộng tác với nhóm để giải quyết các thách thức về dữ liệu và góp phần cung cấp những hiểu biết có giá trị cho doanh nghiệp.
✔ Hỗ trợ phát triển các sản phẩm dữ liệu giúp nâng cao năng suất của kỹ sư, chuyên viên phân tích và cán bộ khoa học dữ liệu.
✔ Hợp tác chặt chẽ với các cán bộ khoa học dữ liệu và đội nghiệp vụ để đóng góp vào việc thiết kế kỹ thuật tính năng cho mục đích lập mô hình.
✔ Tham gia vào việc đánh giá và triển khai các công cụ và quy trình mới cho kỹ thuật dữ liệu phân tích nhằm nâng cao năng suất của nhóm và chất lượng dữ liệu.
✔ Phối hợp với các kỹ sư máy học, chuyên gia BI và kiến trúc sư giải pháp, hỗ trợ phát triển kiến trúc kỹ thuật cho các dự án của doanh nghiệp.
✔ Tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn cũng như thông lệ về dữ liệu với sự hướng dẫn và dìu dắt từ các chuyên gia phân tích và dữ liệu cao cấp.
✔ Tích cực tìm hiểu về công nghệ máy học, khoa học dữ liệu, thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, thống kê và toán ứng dụng để nâng cao hơn nữa kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực này.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo Quy định của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở chính Ngân hàng Công thương Việt Nam số 108 – Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

