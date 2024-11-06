Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phối hợp chặt chẽ với nhóm kinh doanh và đội sản phẩm để chuyển đổi các mong muốn thành các yêu cầu thiết kế sản phẩm thực tế.
• Đề xuất các giải pháp tối ưu để thiết kế các vấn đề trải nghiệm sản phẩm, cân bằng nhu cầu của người dùng, các hạn chế kinh doanh và công nghệ thực tế.
• Xây dựng và phát triển toàn bộ UX, UI của sản phẩm : từ personas, storyboard đến kiến thức thông tin, User-flow, Low-fidelity, Medium fidelity, High fidelity, Interactive design (thao tác tương tác), Prototyping (mẫu dùng thử).
• Nhất quán thiết kế trong tất cả các sản phẩm về phong cách và cảm xúc cùng sự trải nghiệm tối ưu tùy nền tảng phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính:
• Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Nắm được những nguyên tắc thiết kế cơ bản ( phong cách thiết kế, typography, nguyên lý màu sắc, nguyên lý thị giác...)
• Khả năng quan sát và trải nghiệm phân tích hành vi sử dụng theo từng cấp bậc khác nhau.
• Có kỹ năng làm việc với Sketch và các phần mềm cơ bản bổ trợ cần thiết cho công việc liên quan (PS, AI, PR, AE, Axure, flow-chart, Trello...)
Kỹ năng:
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần cầu tiến, cởi mở và thích học hỏi. Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Có tinh thần start up và tư duy sản phẩm.
• Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm. • Kỹ năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.
Yêu cầu khác:
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển product

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8:45 – 18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sứ với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá. • Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
• Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
• Review lương từ 1-2 lần/năm.
• Có thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty hằng năm • Cung cấp máy móc công cụ làm việc
• Có cơ hội trở thành nhân sự Key của công ty và nhận được Cổ phần thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

