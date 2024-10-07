Tuyển Developer thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm Odoo cho các khách hàng trong lĩnh vực Logistics - Vận tải. Phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển và triển khai các module Odoo mới hoặc tùy chỉnh các module có sẵn. Viết code Python để xây dựng các chức năng backend cho Odoo, đảm bảo hiệu suất và bảo mật. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phát triển phần mềm Odoo như Odoo Studio, Odoo API, Odoo ORM. Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL để quản lý dữ liệu trong Odoo. Tham gia vào việc thiết kế và phát triển các API cho Odoo. Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và cài đặt Odoo. Cập nhật kiến thức và kỹ năng liên quan đến Odoo và Python. Triển khai và tích hợp Odoo với các hệ thống khác như CRM, Misa;

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Odoo từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực logisitics là lợi thế; Thành thạo lập trình Python, có kinh nghiệm với PHP là một lợi thế; Hiểu biết sâu sắc về Odoo framework và cách tùy chỉnh, phát triển các module Odoo; Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống CRM và ERP, đặc biệt là Odoo ERP; Kỹ năng quản lý nhóm và giao tiếp tốt; Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án hiệu quả; Hiểu biết về quy trình kinh doanh trong lĩnh vực Logistics - Vận tải; Khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 20 - 25tr/tháng tuỳ thuộc khả năng, trao đổi khi vỏng vấn; Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong lĩnh vực Logistics - Vận tải; Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định; Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm; Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.