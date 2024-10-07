Tuyển DevOps Engineer CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Tuyển DevOps Engineer CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CELLPHONES

DevOps Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CELLPHONES

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 1 - 2 USD

Chịu trách nhiệm triển khai và vận hành các hạ tầng, hệ thống server/ application đúng thời hạn, và đảm bảo độ ổn định, khả năng đáp ứng và an toàn thông tin cao. Phối hợp với team Dev triển khai ứng dụng tự động trên các môi trường dev/ stag/ uat/ prod, áp dụng tự động hoá trong việc quản lý vận hành hệ thống/ứng dụng. Triển khai, quản lý và vận hành hạ tầng hệ thống server/ application/ tool/ database. Đảm bảo hệ thống chạy với độ ổn định và sẵn sàng cao. Giám sát và tối ưu hoá hiệu suất hệ thống/ ứng dụng, kết hợp với Dev team triển khai các giải pháp tối ưu một cách an toàn. Vận hành hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật. Áp dụng tự động hoá vào công việc vận hành hệ thống, giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm thời gian cho các manual task. Áp dụng CI/CD và các công nghệ DevOps cho việc triển khai hệ thống/ ứng dụng.
Chịu trách nhiệm triển khai và vận hành các hạ tầng, hệ thống server/ application đúng thời hạn, và đảm bảo độ ổn định, khả năng đáp ứng và an toàn thông tin cao.
Phối hợp với team Dev triển khai ứng dụng tự động trên các môi trường dev/ stag/ uat/ prod, áp dụng tự động hoá trong việc quản lý vận hành hệ thống/ứng dụng.
Triển khai, quản lý và vận hành hạ tầng hệ thống server/ application/ tool/ database.
Đảm bảo hệ thống chạy với độ ổn định và sẵn sàng cao.
Giám sát và tối ưu hoá hiệu suất hệ thống/ ứng dụng, kết hợp với Dev team triển khai các giải pháp tối ưu một cách an toàn.
Vận hành hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật.
Áp dụng tự động hoá vào công việc vận hành hệ thống, giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm thời gian cho các manual task.
Áp dụng CI/CD và các công nghệ DevOps cho việc triển khai hệ thống/ ứng dụng.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò kỹ sư DevOps Engineer. Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố trong môi trường server Unix/ Linux, môi trường container hoá (Kubernetes). Có kinh nghiệm về các công cụ CI/CD (Jenkins, Git, ArgoCD,...) và tự động hoá vận hành hệ thống. Kiến thức và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống và ứng dụng Web (Nginx, Tomcat, KongAPI,...), Databases (Mysql, MongoDB, PostgreSQL,...), Cache (Redis), Queue (RabbitMQ, ActiveMQ,...) Quản lý hệ thống tập trung (Ansible, Saltstack,...). Có khả năng lập trình scripting (e.g., shell scripts, Python, Perl,...). Kiến thức cơ bản về network và security. Có kinh nghiệm về ảo hoá và các công nghệ container phổ biến (VMWare, K8s,...). Trung thực và cẩn thận. Có tinh thần trách nhiệm.
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò kỹ sư DevOps Engineer.
Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố trong môi trường server Unix/ Linux, môi trường container hoá (Kubernetes).
Có kinh nghiệm về các công cụ CI/CD (Jenkins, Git, ArgoCD,...) và tự động hoá vận hành hệ thống.
Kiến thức và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống và ứng dụng Web (Nginx, Tomcat, KongAPI,...), Databases (Mysql, MongoDB, PostgreSQL,...), Cache (Redis), Queue (RabbitMQ, ActiveMQ,...)
Quản lý hệ thống tập trung (Ansible, Saltstack,...).
Có khả năng lập trình scripting (e.g., shell scripts, Python, Perl,...).
Kiến thức cơ bản về network và security.
Có kinh nghiệm về ảo hoá và các công nghệ container phổ biến (VMWare, K8s,...).
Trung thực và cẩn thận.
Có tinh thần trách nhiệm.

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: $1500 - $2000 Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật. Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao. Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn. Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty. Thưởng Tết hấp dẫn.
Thu nhập: $1500 - $2000
$1500 - $2000
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Được cấp máy tính cấu hình khủng và màn hình lớn.
Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.
Thưởng Tết hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

