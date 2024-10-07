Tuyển DevOps Engineer Viettel Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Digital
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Viettel Digital

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Viettel Digital

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai các dịch vụ microservice của hệ sinh thái Viettel Money lên hạ tầng Cloud Kubernetes Triển khai các giải pháp nền tảng của DevOps toolchain (CI/CD, Monitoring, Logging...) Thiết kế hệ thống hạ tầng Viettel Money đảm bảo khả năng chịu tải cao (High Performance), tính có sẵn cao (High Availability) và ổn định (Resilience) Nghiên cứu và thử nghiệm những công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng của hạ tầng Viettel Money Tham gia vào việc lên kế hoạch, đề xuất công nghệ và hỗ trợ cho đội phát triển
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên từ các ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu hoặc các ngành liên quan Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí DevOps Engineer Có kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Kubernetes trên Production Có kiến thức về triển khai hạ tầng đảm bảo tính Scalability, High Availability và Resilience Có kinh nghiệm về triển khai hạ tầng trên Public Cloud là lợi thế Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các bộ công cụ của DevOps (CI/CD, Logging, Monitoring...) Thành thạo Scripting Language (Python, Bash) và hệ điều hành Linux Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai RDBMS Có kinh nghiệm làm việc thực tế và kiến thức chuyên môn sâu với 1 số công nghệ như sau: Core Java 7, 8,9, Spring Boot, Spring Cloud, Restful service Giải pháp message queue như RabbitMQ, Kafka CI/CD (Jenkins, ArgoCD...) Container Orchestration: Kubernetes Giải pháp về Logging (ELK) và monitoring (Prometheus) Infrastructure/Configuration as Code (Terraform, Ansible) Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng tìm hiểu và giới thiệu cho đồng nghiệp, trình bày ý tưởng và tạo động lực cho team
Tại Viettel Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời. Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình. Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,... Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Digital

Viettel Digital

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 45, Landmark 72 Keangnam, Phạm Hùng

