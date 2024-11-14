Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 257 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thực hiện kế hoạch quy trình hướng dẫn đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Bộ phận Dịch vụ Khách hàng;

Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao;

Phê duyệt và ký các nghiệp vụ trong phạm vi được ủy quyền liên quan đến Dịch vụ Khách hàng và kho quỹ;

Kiểm tra tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác và an toàn;

Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với các chức danh tại bộ phận Dịch vụ Khách hàng;

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của các Khách hàng tại Chi nhánh;

Lập kế hoạch, khai thác và quản lý khách hàng theo phân khúc khách hàng;

Quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động và kiểm soát mục tiêu/KPIs của nhân viên thuộc bộ phận;

Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;

Đảm bảo phát triển chuyên môn và đào tạo cho cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận;

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định, quy trình và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng và NHNN;

Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng hoặc đã có kinh nghiệm vị trí tương đương;

Ngoại hình: nữ cao từ 1m60 trở lên, hình thức ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp;

Giọng nói chuẩn;

Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...;

Nắm được đầy đủ các quy định pháp lý và các văn bản hướng dẫn về DVKH và an toàn kho quỹ cũng như các sản phẩm có liên quan;

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán, quản lý khách hàng và xử lý tình huống và trao đổi thông tin tốt;

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả, chịu được áp lực công việc;

Kỹ năng giám sát và điều phối công việc hiệu quả;

Có tư duy kinh doanh;

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đào tạo và tổ chức.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập siêu hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường;

Phúc lợi siêu vượt trội;

Hành trình cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, minh bạch;

Môi trường làm việc tốt nhất châu Á (HRAA);

Được tham gia các khóa đào tạo bài bản và chuyên nghiệp cùng những Chuyên gia đầu ngành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH CẦN THƠ

