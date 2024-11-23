Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 MINH KHAI,HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI ( T1, TIMES CITY), Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Chào đón, hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng.

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn từ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong việc khai thác thông tin, dịch vụ của ngân hàng.

Kiểm tra, sắp xếp, quản lý hồ sơ, tài liệu của khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ

