Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiếm soát tuân thủ các Quy trình nghiệp vụ thuộc Phòng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Mảng nghiệp vụ: Đóng/Mở, quản lý cập nhật thông tin của Tổ chức/Cá nhân trong nước, nước ngoài...Tiếp nhận lệnh, Xác nhận lệnh, Thanh toán bù trừ...Lưu ký, Đăng ký, Thực hiện quyền chứng khoán....

Hỗ trợ Trưởng Bộ phận/Trưởng Phòng trong việc đào tạo nghiệp vụ và phát triển nhân sự.

Rà soát quy trình, góp ý đề xuất để cải thiện hoạt động nghiệp vụ, tuân thủ quy trình, quy định...

Mạnh về nghiên cứu và triển khai dịch vụ khách hàng; hướng đến trải nghiệm khách hàng vượt trội và khác biệt.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận/Trưởng Phòng DVKH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Ngoại thương....

Kinh nghiệm: ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm dịch vụ khách hàng hoặc 02 năm làm vị trí tương đương, ưu tiên làm tại các Công ty chứng khoán, tài chính, ngân hàng.

Có chứng chỉ hành nghề

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng quản lý và phân bổ công việc hợp lý.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, trung bình thưởng từ 7- 12 tháng lương/ năm

Có hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, công ty chú trọng vào phát triển cá nhân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có hệ thống vận hành tiên tiến

Có nhiều hoạt động ngoại khóa để nâng cao thể chất (gym, yoga), teamwork (du lịch) và các hoạt động xã hội.

Đánh giá tăng lương định kì 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

