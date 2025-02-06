Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 6, 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Xây dựng và thể hiện câu chuyện, ý tưởng sáng tạo dựa trên phân tích insight và nhu cầu từng nhóm khách hàng, từ đó đề xuất các chiến lược, ý tưởng sáng tạo nội dung (content marketing trên social media, kịch bản video clip, photoshoot, PR, hoạt động tương tác social như minigame, Booking báo chí, Booking KOL/KOC, seeding...) nhằm đạt mục tiêu truyền thông và marketing của dự án.

Lập kế hoạch calendar content và viết nội dung cho các kênh của công ty và khách hàng trên: website, social media, OTA, ...

Phối hợp với team creative để thiết kế các ấn phẩm/sản phẩm truyền thông, marketing

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lập proposal, chuẩn bị các ý tưởng để pitching với khách hàng

Đảm bảo tiến độ trong quá trình chạy dự án được xuyên suốt và đồng bộ

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Nắm rõ chuyên môn cũng như kỹ năng về digital marketing và content marketing

Có kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập

Cẩn thận trong công việc và trau chuốt, tỉ mỉ trong các nhiệm vụ được giao

Có mục tiêu phát triển lâu dài ở vị trí cao hơn trong môi trường Agency

Thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, chủ động trong mọi vấn đề. Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo dự án: Chính sách công ty thưởng cho các cá nhân thực hiện tốt và vượt mức chỉ tiêu KPI cũng như có tinh thần tự giác, chủ động mang lại hiệu quả cho dự án lên đến 5.000.000 VNĐ/dự án

Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của nhà nước

Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, ...

Được đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được làm việc với các KOL/KOC nổi tiếng, các đối tác của Google Partner, Tiktok Shop Partner, Meta Partner,...

Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin