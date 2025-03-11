Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 45
- 47 Trần Xuân Soạn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quay phim
Edit, chỉnh sửa video
Phối hợp cùng content lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video
Đóng góp ý tưởng, triển khai các hoạt động MKT liên quan cùng team
Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng
Cập nhật kho dữ liệu hình ảnh của cửa hàng và các dự án
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý và founder
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo hoặc hiểu biết công cụ quay chụp như: máy ảnh, máy quay, gimbal...
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe Premier, Capcut, After Effect...
Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục.
Kinh nghiệm dưới 1 năm trong sản xuất media...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng spa, làm đẹp
Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý
Có thể đi công tác tại các tỉnh
Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe Premier, Capcut, After Effect...
Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục.
Kinh nghiệm dưới 1 năm trong sản xuất media...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng spa, làm đẹp
Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý
Có thể đi công tác tại các tỉnh
Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác
Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm 7.000.000 - 9.000.000
Phụ cấp ăn trưa: 25.000/ngày
Thưởng lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động gắn kết, tiệc cuối năm
Phụ cấp ăn trưa: 25.000/ngày
Thưởng lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động gắn kết, tiệc cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI