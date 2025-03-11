Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 45

- 47 Trần Xuân Soạn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quay phim
Edit, chỉnh sửa video
Phối hợp cùng content lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video
Đóng góp ý tưởng, triển khai các hoạt động MKT liên quan cùng team
Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng
Cập nhật kho dữ liệu hình ảnh của cửa hàng và các dự án
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý và founder

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo hoặc hiểu biết công cụ quay chụp như: máy ảnh, máy quay, gimbal...
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe Premier, Capcut, After Effect...
Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục.
Kinh nghiệm dưới 1 năm trong sản xuất media...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng spa, làm đẹp
Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý
Có thể đi công tác tại các tỉnh
Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm 7.000.000 - 9.000.000
Phụ cấp ăn trưa: 25.000/ngày
Thưởng lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động gắn kết, tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 45-47 phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

