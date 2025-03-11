Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 45 - 47 Trần Xuân Soạn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quay phim

Edit, chỉnh sửa video

Phối hợp cùng content lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video

Đóng góp ý tưởng, triển khai các hoạt động MKT liên quan cùng team

Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng

Cập nhật kho dữ liệu hình ảnh của cửa hàng và các dự án

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý và founder

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo hoặc hiểu biết công cụ quay chụp như: máy ảnh, máy quay, gimbal...

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe Premier, Capcut, After Effect...

Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục.

Kinh nghiệm dưới 1 năm trong sản xuất media...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng spa, làm đẹp

Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý

Có thể đi công tác tại các tỉnh

Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Diệu Linh - 93 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm 7.000.000 - 9.000.000

Phụ cấp ăn trưa: 25.000/ngày

Thưởng lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc

Được tham gia các hoạt động gắn kết, tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

