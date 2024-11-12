Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 81 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Phụ trách Facebook ads/Marketing

Đăng bài/sản phẩm trên we, quản trị cổng thông tin we, SEO we, TOP we, quảng cáo we, Online Marketing.

Phát triển hệ thống sản phẩm, hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm đến khách hàng thông qua fanpage/Facebook ads, we của Công ty.

Thực hiện/hỗ trợ công việc marketing, fanpage/bán hàng online.

Hỗ trợ/xây dựng và phát triển các chương trình quảng cáo, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty đến khách hàng.

Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của bộ phận fanpage/Facebook ads, quản trị fanpage/Facebook/we Công ty.

Hỗ trợ xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm hình ảnh, phim tài liệu, tư liệu, clip về sản phẩm/Công ty.

Báo cáo triển khai công việc theo quy định.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về cấu trúc Fanpage/Facebook/Website.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị Facebook ads/ Website.

Có chuyên môn về Facebook ads, seo và online marketing.

Phát triển lượng truy cập, lượng từ khóa, target khách hàng hiệu quả.

Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương+ thưởng+phụ cấp ăn trưa và các chế độ theo quy định của Công ty

Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE

