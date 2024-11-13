Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 69 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Lập kế hoạch, sáng tạo và xây dựng các nội dung liên quan đến truyền thông cho công ty. Những nội dung này bao gồm các bài về diễn thuyết, bài phát biểu các cuộc họp, những bản thông báo đến các cán bộ, quản lý và ban lãnh đạo tại công ty.

- Có trách nhiệm soạn thảo các tài liệu liên quan đến truyền thông, truyền đạt cho mọi người các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Các thông tin này có thể được lưu hành nội bộ hoặc bên ngoài.Bên cạnh đó, họ còn đảm nhiệm việc sản xuất nội dung và đăng tải lên trang fanpage Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của công ty, đồng thời quản lý các nội dung cho website.

- Truyền thông các thông tin và giá trị văn hóa nội bộ của công ty đến các cán bộ công nhân viên.

- Phân tích các mục tiêu và đối tượng truyền thông cho công ty; phối hợp với các phòng ban truyền thông/marketing lập kế hoạch, lên ý tưởng để thực hiện chương trình cũng như chiến lược truyền thông.

- Duy trì, thiết lập các mối quan hệ với các chủ đầu tư, các bên đối tác của công ty;

- Đảm nhận việc xử lý các khủng hoảng truyền thông. Phụ trách việc thông báo với các bên liên quan, chuẩn bị sẵn các nội dung để kịp thời trấn an khách hàng hoặc các thông tin đính chính để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của công ty.

- Tham gia các cuộc họp với đối tác cùng Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ tuổi từ 25-35.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, hình thức ưa nhìn

Ưu tiên có kinh nghiệm về công tác truyền thông

Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh

- Các chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, nghỉ mát, du lịch trong và ngoài nước, lễ tết, chế độ phúc lợi... theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước;

- Có cơ hội tiếp cận các dự án, công trình lớn; học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cũng như cơ hội thăng tiến;

- Được làm việc với các cán bộ quản lý, lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn và tham vọng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội

