Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần thời trang TH
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 11 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Livestream sản phẩm của công ty trên các phương tiện truyền thông là Facebook, Tiktok và Shopee.
Sản phẩm livestream: Quần áo của thương hiệu Thiều Hoa và The Coth thuộc Công ty Cổ phần Thời Trang TH.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng ăn nói tốt.
Có ngoại hình.
Livestream khung giờ từ:
Từ 9h-11h
Từ 11h-13h
Từ 14h-16h
Từ 19h-21h
Từ 21h-23h (xoay ca)
Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì
1. Hà Nội
Mức lương: 50.000vnđ/h
Địa chỉ: 11 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm.
2. Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương: 150.000vnđ/h - 250.000vnđ/h
Địa chỉ: 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yêu cầu: Có kinh nghiệm livestream thời trang và biết tự make up cho buổi live.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
