Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình

Dịch vụ quảng cáo

Livestream sản phẩm của công ty trên các phương tiện truyền thông là Facebook, Tiktok và Shopee.

Sản phẩm livestream: Quần áo của thương hiệu Thiều Hoa và The Coth thuộc Công ty Cổ phần Thời Trang TH.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng ăn nói tốt.

Có ngoại hình.

Livestream khung giờ từ:

Từ 9h-11h

Từ 11h-13h

Từ 14h-16h

Từ 19h-21h

Từ 21h-23h (xoay ca)

Quyền Lợi

1. Hà Nội

Mức lương: 50.000vnđ/h

Địa chỉ: 11 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm.

2. Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương: 150.000vnđ/h - 250.000vnđ/h

Địa chỉ: 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Yêu cầu: Có kinh nghiệm livestream thời trang và biết tự make up cho buổi live.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

