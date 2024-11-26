Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C - TT - 3 - 4 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tổ chức livestream hàng ngày trên các nền tảng Tiktok, shoppe, Facebook các Brand của Công ty.

- Tư vấn bán hàng, trả lời các câu hỏi của khách hàng trong các phiên livestream

-Lên kế hoạch cùng đội nhóm xây dựng các phiên Megaliveđặc sắc, sáng tạo thu hút người xem

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nữ độ tuổi dưới 24 tuổi

- Ưu tiên nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành y, dược

-Có ít nhất6tháng kinh nghiệmlivestreamtrong ngành dược phẩm/ sản phẩm mẹ và bé/ hoá mỹ phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng nói lưu loát;hạn chế giọng địa phương.

- Có khả nănglàm việc nhóm; thuyết phục; xử lý tình huống.

- Có ngoại hình ưa nhìn, biết makeup là 1 lợi thế

- Có thể làm việc trong các khung giờ linh động, khung giờ tối

-Nhiệt tình, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn 10-20tr/tháng: Lương cứng (6tr-8tr)+ thưởng theo doanh thu (4 -6%).

- Cơ hội học tập và tham dự các khoá đào tạo để nâng cao kỹ năng bán hàng livestream

- Được xem xét tăng lương định kỳ.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được tham gia nghỉ mát trong và ngoài nước.

- Được tham gia BHXH, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

- Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ tháng 2 đến sáng thứ 7, có thể linh động theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.